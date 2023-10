Incontro aperto sulle comunità energetiche

Un seminario sulle comunità energetiche rinnovabili si terrà domani alle 17.30, nella sala soci Coop di Agliana, in via Berlinguer. Un evento aperto a tutti, organizzato su iniziativa di Unicoop Firenze sezione soci di Agliana, Legambiente e Wwf. Parteciperanno Fausto Ferruzza (nella foto) presidente di Legambiente Toscana, Giulio Signorini esperto di energia e comunità energetiche rinnovabili, Lucia Bonacchi vice presidente di Legambiente Pistoia, Roberto Marini delegato Wwf Italia per la Toscana, Roberto Berti presidente Wwf di Pistoia e Prato. Nella presentazione del seminario si spiega che le comunità energetiche rinnovabili (conosciute con l’acronimo Cer) sono un nuovo modo per i cittadini di aggregarsi, produrre e condividere energia elettrica, partecipando attivamente alla transizione energetica e rendendo più sostenibile il sistema. Cittadini, aziende ed enti locali della stessa area possono condividere e utilizzare insieme l’energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili, per esempio il fotovoltaico, ricevendo in cambio un incentivo. Il seminario offre un’occasione per informarsi su questa nuova opportunità di cui in questo periodo di parla molto. Qualche mese fa il Comune di Agliana ha affidato un incarico ad un’azienda specializzata per verificare la fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, dopo avere riscontrato interesse in un incontro pubblico con cittadini, professionisti, associazioni e attività produttive del territorio.

Piera Salvi