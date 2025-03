Incontri e laboratori sullo stare insieme

PISTOIAAllo Spazio Piccolissimi di via degli Armeni proseguono gli incontri organizzati dal servizio "Educazione e istruzione" del Comune di Pistoia per le famiglie che frequentano abitualmente l’Area bambini Rossa e per i genitori che hanno figli iscritti al nido.Si tratta di conversazioni sul tema "Prendersi a cuore… la reciprocità dello stare insieme", che si tengono durante il normale svolgimento delle attività dello spazio, quindi alle 10.15 oppure alle 16.15, per riflettere insieme a esperti e professionisti su vari aspetti della crescita del bambino e per conoscere le opportunità presenti in città per le famiglie.Il programma degli incontri di marzo all’AreaRossa prevede diversi appuntamenti a partire da quello di Domani 5 marzo in cui Alice Giovannetti, Family coach Montessori e facilitatrice di LoveHealing, guiderà una conversazione sul tema "Vivere esperienze montessoriane, insieme".Accanto agli incontri, sono previsti come sempre anche dei laboratori creativi. Giovedì 13 marzo, ancora con Alice Giovannetti tornerà con il laboratorio "Vivere esperienze montessoriane, insieme", mentre giovedì 27 marzo Elena Sanesi, dell’Associazione Riciclidea Aps, proporrà un’attività dedicata al riuso dal titolo "Ri-usare cose e materiali di scarto in modo divertente". Il programma completo degli incontri può essere consultato sul sito del Comune di Pistoia.