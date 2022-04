Con l'auto esce di strada e rimane in bilico su una cunetta

Quarrata (Pistoia), 17 aprile 2022 - Incidente nel Comune di Quarrata in viale Europa all'altezza della "rotatoria della magia": un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada rimanendo in bilico lungo la cunetta adiacente alla carreggiata.

Sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando di Pistoia: è stato necessario il loro intervento tecnico per tirare fuori dall'auto il conducente e consegnarlo alle cure del personale sanitario. Sul posto personale del 118 con auto medica e Ambulanza e una Pattuglia dei Carabinieri per i rilievi e gli atti di competenza.