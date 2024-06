Incidente frontale tra due moto sulla Porrettana, grave un cinquantenne soccorso con Pegaso

Pistoia, 15 giugno 2024 – Uno schianto frontale tra due moto, poco dopo le 18, sulla via Porrettana, la strada più amata dagli appassionati delle due ruote. L’incidente è avvenuto nel comune di Sambuca Pistoiese, località Bellavalle. Ancora da capire l’esatta dinamica dei fatti: secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto tra una moto che viaggiava provenendo da Pistoia e uno scooter che usciva da una strada laterale. L’impatto sarebbe stato inevitabile.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi da Pistoia: un’ambulanza della Croce Verde, una della Misericordia, e l’automedica del 118. I due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari. Poi, viste le condizioni più gravi di uno dei due motociclisti, un uomo di 54 anni, che ha riportato fratture importanti e un trauma cranico, è stato chiamato anche l’elisoccorso dall’Emilia Romagna che ha portato l’uomo all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. L’altro ferito, invece, è stato portato all’ospedale San Jacopo, in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi.