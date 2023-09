Incidente sulla Porrettana, motociclista in codice rosso

Pistoia, 18 settembre 2023 – Brutta avventura per un centauro pistoiese di 49 anni che stava percorrendo la strada Statale 64 da Pistoia, in direzione Porretta. Il quarantanovenne motociclista, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti che hanno effettuato i rilievi, ha perso il controllo del mezzo all’inizio dell’abitato di Bellavalle, nel comune di Sambuca Pistoiese, non lontano da Taviano. Poco prima di mezzogiorno, l’allerta ai soccorritori è stato diramato alle 11.47. Nella caduta l’uomo si è procurato danni abbastanza seri a un braccio e a una gamba, tanto che il 118 ne ha chiesto il ricovero d’urgenza attribuendogli codice rosso. Sul luogo sono intervenuti rapidamente i carabinieri, l’automedica da Pistoia, l’ambulanza della sezione sambucana della Croce Verde di Pistoia, un’autoambulanza con infermiere a bordo dalla vicina Emilia, e l’elicottero, atterrato nel piazzale della stazione di servizio, per poter procedere al trasferimento all’ospedale.

Dopo che l’infortunato è stato soccorso, barellato e messo in condizione di poter essere trasportato, è stato caricato sull’elicottero del soccorso che lo ha trasferito all’ospedale di Careggi, dove ha ricevuto le cure opportune. Il ferito non risulta essere, per quanto malconcio, in pericolo di vita. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi e, a quanto si apprende, il motociclista avrebbe fatto tutto da solo. Quello della Ss 64 è un percorso invitante per i numerosi motociclisti che vi si avventurano ma, al tempo stesso richiede adeguata attenzione essendo un susseguirsi di curve che, per quanto divertenti non sono tutte facili da affrontare, l’ultimo incidente infatti porta la data del giorno precedente. E si tratta soltanto dell’ultimo in ordine cronologico: la pericolosità di quella strada infatti è ben nota e da lungo tempo.

Nel primo pomeriggio di sabato, infatti, sempre lungo la "maledetta" strada si è registrata un’altra brutta caduta. In questo caso a pagarne le conseguenze un ragazzo di 22 anni che è stato trasportato, anche lui in codice rosso, all’ospedale San Jacopo per l’importante trauma toracico subito con l’impatto al suolo.