Incidente a Pistoia, auto sfonda il muretto di una casa: paura in via Sestini

Incidente in via Sestini a Pistoia, auto contro il muretto di una casa

Pistoia, 27 luglio 2022 - Paura a Pistoia per un incidente stradale. Una auto ha sfondato il muretto di recinzione di una casa in via Sestini, all'altezza della rotonda di via Gherardini. Il conducente è rimasto bloccato all'interno della vettura ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrare la persona dal veicolo.

Ignote al momento le cause dell'incidente, al vaglio ora della polizia municipale intervenuta sul posto. L'automobilista, dopo essere stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco del comando di Pistoia, è stato consegnato alle cure del personale sanitario del 118.