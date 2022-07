Incidente Pescia, padre e figlio muoiono in uno scontro frontale fra auto

Pescia (Pistoia), 5 luglio 2022 - Terribile schianto nella notte sulla via Romana. In uno scontro frontale tra due auto hanno perso la vita due persone. Da una prima ricostruzione sarebbero padre e figlio. Il violento urto tra un suv proveniente da Pescia e una Fiat Punto che viaggiava nel senso opposto. Due le famiglie a bordo delle auto. E’ successo all’altezza del civico 62, nel comune di Pescia, qualche centinaio di metri prima della trattoria La Zaira.

Il terribile scontro è avvenuto poco dopo le 23. Come detto, si è trattato di un violento scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini e di Pescia. I vigili del fuoco giunti sul posto e hanno provveduto a estrarre gli occupanti delle auto per affidarle al personale sanitario del 118. Cinque le persone estratte dalle lamiere. Per due di loro non c’è stato nulla da fare. Sono morte sul colpo. Tre sono state trasportate all’ospedale "Ss Cosma e Damiano" di Pescia e al "San Jacopo" di Pistoia. Due sono state ricoverate. La terza invece, miracolosamente, non ha riportato nessuna ferita. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico. Sull’utilitaria viaggiavano il figlio, che era alla guida, padre e madre. Anche sul suv, padre, madre e una bambina.

La via Romana , la strada provinciale che collega Pescia con Chiesina e quindi con l’autostrada "Firenze-Mare", purtroppo non è nuova a gravissimi incidenti. Nel novembre di due anni fa, più o meno dove si è verificato l’incidente di ieri sera, si scontrarono sempre frontalmente due auto. Anche in quel caso il bilancio fu molto pesante. Due le persone che persero la vita,una donna di Pescia di 56 anni e un giovane di origine albanese di 33, mentre tre rimasero ferite. Nel 2005, sempre in uno scontro frontale, stavolta nei pressi di Alberghi. A perdere la vita fu, in quel caso, una ragazza di 21 anni.