Scontro mortale sulla Modenese: tragico incidente tra auto e scooter. Antonella Biagini non ce l’ha fatta

Carabinieri sul posto (Foto di repertorio)

Pistoia, 20 marzo 2023 – Una domenica di sangue sulle strade di Pistoia. E, purtroppo, anche una vittima da piangere. Si tratta di Antonella Biagini, 65 anni, deceduta a seguito di un violento scontro tra un’auto e uno scooter avvenuto lungo via Modenese.

Il tragico incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, in località Borghetto, con dinamica ancora da accertare: le forze dell’ordine stanno lavorando alacremente per fare luce sull’esatta dinamica dei fatti. Quello che si sa è che la donna, alla guida del motociclo, si è scontrata improvvisamente con un’auto che viaggiava in direzione opposta.

E’ stata proprio Biagini ad avere la peggio. Sbalzata via dallo scooter, le sue condizioni sono apparse subito gravi. Pronto l’intervento dei sanitari della Croce Verde di Pistoia, coadiuvati dall’automedica. Presente anche una pattaglia dei Carabinieri della stazione di San Marcello Piteglio per i necessari rilievi del caso. Circolazione ovviamente a lungo ferma per permettere i soccorsi.

Tanta la concitazione, con l’amara consapevolezza che stava per compiersi una tragedia. E’ stato allertato anche il Pegaso, per un ricovero più immediato della donna: tuttavia l’elisoccorso non è riuscito ad atterrare nella zona, piuttosto impervia e priva di spazi idonei, nonostante vari tentativi.

Dopo i primi soccorsi in loco, la donna è stata immobilizzata e caricata sull’ambulanza. A quel punto il mezzo si è diretto con la massima urgenza verso l’ospedale San Jacopo di Pistoia. Una corsa disperata, visto che le condizioni di Antonella Biagini non lasciavano spazio a grandi speranze. All’arrivo al pronto soccorso il personale ospedaliero ha preso in carico la donna, non potendo tuttavia far altro che constatarne il decesso. Antonella Biagini non ce l’ha fatta, la comunità pistoiese piange una nuova vittima sulle proprie strade.

red.pt