Donna di 65 anni muore in uno scontro frontale

Pistoia, 19 marzo 2023 – Domenica di sangue sulle strade di Pistoia. Una donna di 65 anni è deceduta a seguito di un violento scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto lungo via Modenese, intorno all'ora di pranzo.

Il tragico incidente è avvenuto in località Borghetto, con dinamica ancora da accertare: fatto sta che la donna, alla guida del motociclo, si è scontrata con un'auto che viaggiava in direzione opposta.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stato allertato anche il Pegaso, tuttavia impossibilitato ad atterrare nella zona. Pronto l'intervento dei sanitari della Croce Verde di Pistoia, sul posto anche i Carabinieri. Dopo i primi soccorsi in loco l'ambulanza si è diretta con la massima urgenza verso l'ospedale San Jacopo, tuttavia i sanitari del pronto soccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.