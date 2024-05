Incidente in via Europa. Tre auto si scontrano

Violento scontro ieri pomeriggio, martedì 21 maggio in via Europa a Santonuovo, intorno alle 14,30. Tre le auto coinvolte, che a causa del forte impatto e per le condizioni delle carrozzerie e degli abitacoli, hanno fatto temere il peggio per le persone a bordo. Fortunatamente gli occupanti, una ragazza e due uomini, se la sono cavata con ferite apparentemente non gravi e sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso. Per motivi precauzionali uno dei feriti è stato stabilizzato. Ai soccorritori e alle persone che erano nei paraggi la scena a prima vista era apparsa impressionante, con i feriti ancora sotto choc all’interno delle auto, in cui erano scoppiati pure gli airbag. Sul posto oltre ai volontari della Misericordia di Quarrata e della Croce Rossa Piana Pistoiese sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. La strada, lunga via di collegamento tra Quarrata e Casalguidi, è stata chiusa per oltre un’ora.

D.G.