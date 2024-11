Incidente alla festa di nozze. Perizie lunghe

Le prime risposte sul terribile crollo nell’antico convento di Giaccherino si avranno non prima di due mesi e precisamente a metà gennaio, a un anno esatto dall’incidente. Il primo termine per la conclusione dell’esame era fissato per ieri, lunedì 4 novembre, ma il perito incaricato dal tribunale di Pistoia, professor Giulio Ventura del Dipartimento di Ingegneria del Politecnico di Torino, ha chiesto ulteriore tempo. Lo scorso 11 luglio era stato condotto il complesso sopralluogo all’interno della struttura, proprio per far luce sulle cause del crollo del pavimento del salone al primo piano, la notte di sabato 13 gennaio 2024, quando la festa di matrimonio di due giovani sposi fiorentini, Paolo Mugnaini di Scandicci e Valeria Ybarra, originaria del Texas, si trasformò, in un attimo, in un inferno di polvere, sangue e lacrime: una sessantina di invitati, che stavano ballando, precipitarono nel vuoto. Gli indagati, per disastro colposo e lesioni personali sono Roberto Tonti, di Prato, e Aldo Fabbrini, di Agliana, titolari della società Rinascimento Srl , proprietaria dell’immobile, e i loro figli, quali amministratori di fatto: Sabrina Tonti e Alessandro Fabbrini. I Tonti sono assistiti dall’avvocato Andrea Niccolai di Pistoia e i Fabbrini dall’avvocato Cecilia Turco di Pistoia. Si procede, sotto la direzione del sostituto procuratore Chiara Contesini, per disastro colposo e lesioni personali per le quali sono state già presentate circa quaranta denunce. La quasi totalità delle persone coinvolte e ferite nel disastro del 13 gennaio è rappresentata dall’avvocato Alberto Corsinovi di Firenze che, insieme all’avvocato Federico Bagattini di Firenze, assiste gli stessi sposi oltre ad altre 38 parti offese. Due posizioni sono rappresentate dall’avvocato Gaviraghi di Milano altre dagli avvocati Paola Assirelli, Sara Bruscoli, Martina Gargini e Ilaria Vaccarella del foro di Firenze