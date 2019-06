Pistoia, 13 giugno 2019 - Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla A11 intorno alle 9.20 tra tre auto e un minivan. A causa del tamponamento è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Altopascio e Chiesina Uzzanese in direzione Firenze, all'altezza del km 49, Lo riporta Autostrade specificando che sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Attualmente (ore 9.50) sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 5 chilometri di coda in direzione di Firenze e 3 chilometri in direzione Pisa, per la presenza di curiosi. Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che da Pisa sono diretti verso Firenze, uscita a obbligatoria ad Altopascio, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare a Chiesina Uzzanese; uscita consigliata Capannori, proseguire lungo la viabilità ordinaria e rientrare a Chiesina Uzzanese.

