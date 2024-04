Inchiesta Pistoiese, interrogatorio di garanzia per De Simone

Pistoia, 8 aprile 2024 – Interrogatorio di garanzia, questa mattina, 8 aprile, al tribunale di Pistoia, per Maurizio De Simone. Il “garante” del trust Orange, che controlla la Us Pistoiese 1921, è stato arrestato lo scorso giovedì dai finanzieri di Pistoia (contestualmente all’ex patron arancione Stefan Lehmann) a seguito di un’inchiesta della procura europea per una maxi frode legata ai fondi Ue e Pnrr. Attualmente è detenuto nel carcere di Santa Caterina