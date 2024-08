Paura a Capostrada. Fiamme in appartamento, anziana soccorsa. L’allarme dato dai passanti

Pistoia, 31 agosto 2024 – Il fumo che usciva dalle finestre dell’appartamento al primo piano della palazzina hanno destato l’attenzione di alcuni passanti che hanno dato subito l’allarme. E’ accaduto ieri mattina, in via dei Barbi, nella zona di Capostrada: ancora da capire le cause per cui si è sviluppato l’incendio.

All’interno della casa c’era un’anziana di 90 anni, che è stata tratta in salvo da un ragazzo che passava nella zona. Altri due vicini di casa sono rimasti leggermente intossicati per il fumo che si è sviluppato. Sul posto i vigili del fuoco di Pistoia, che in poco tempo hanno spento il rogo e subito messo in sicurezza le persone. Il personale del 118 ha portato l’anziana, il ragazzo e i vicini all’ospedale San Jacopo per le cure del caso.