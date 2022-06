Incendio a Montecatini Alto, a fuoco oltre mille metri di vegetazione

Montecatini Terme (Pistoia) - I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti alle ore 12:40 circa, per un incendio di vegetazione in viale Vittorio Veneto a Montecatini Alto, nei pressi della ex struttura sanitaria Quisisana. Ad andare a fuoco circa 1100 metri quadrati di vegetazione e olivi, il tempestivo intervento della squadra vigilfuoco di Montecatini, in collaborazione con le squadre Aib (Antincendi boschivi) della Regione Toscana, ha permesso in poco tempo di circoscrivere l'incendio ed evitare il propagarsi a rimessaggi agricoli attigui all'area bruciata. Operazioni di bonifica dell'area percorsa dal fuoco ancora in corso.