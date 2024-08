"Incanto Liberty": e dal Tettuccio sfilano undici carrozze d’epoca

Per la giornata più calda dell’estate, domani, giorno di Ferragosto, la Valdinievole offre a cittadini e turisti un’ampia scelta. Iniziamo da Montecatini Terme che oltre al tradizionale appuntamento con le corse dei cavalli, alle ore 19,30, offre passatempi per tutta la giornata: dalle ore 9 allo Stabilimento Tettuccio, i volontari dell’associazione "Angeli del bello" accoglieranno i visitatori con il tradizionale omaggio floreale. Alle ore 11, nel piazzale vicino al Tettuccio, sarà possibile ammirare la sfilata delle undici carrozze d’epoca che partecipano a "Incanto Liberty", le stesse che, la sera, saranno all’ippodromo per accompagnare in pista i cavalli al via nel gran premio. Apertura straordinaria con orario 10-12 e 16-19 del Mo.Ca, Museo di Arte Contemporanea di Montecatini, a Palazzo Comunale, dove sarà possibile visitare gratuitamente lo spazio espositivo. Imperdibile l’appuntamento all’ippodromo Sesana per il 72° Gran Premio Città di Montecatini. Ingresso 10 euro, gratuito per gli under 18. Nel prezzo del biglietto è compresa la maglietta commemorativa. Per gli amanti della musica anni ‘80-’90’-2000 alla grotta Maona, dalle 22.30, con Massimo Dj Bani per la festa "Ferragosto in grotta". A Monsummano Terme invece alle ore 21.30, a Villa Renatico Martini, cinema sotto le stelle con la proiezione del film "Assassinio a Venezia" di Kenneth Branagh. Costo del biglietto 7 euro. Chiesina Uzzanese propone qualcosa di più originale, dalle ore 5 e per tutta la giornata al Parco Sandro Pertini la 42° Fiera degli uccelli canori. Per chi cerca un pò di fresco a Vellano, sulle montagne pesciatine, dalle ore 20, in piazza, la sagra "Grigliate al chiar di luna" accompagnata dal concerto rock di Rick Hutton e la sua Acoustic Band. Ancora in collina, e questa volta a Marliana, dalle ore 20 in piazza la sagra "Senti come mi brace" dedicata alla carne alla griglia con la famosa rosticciana di dinosauro. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e balli con l’orchestra. Al Galleno, al campo sportivo, dalle ore 20 la 53° edizione Sagra della bistecca con l’esibizione dell’orchestra da ballo Ornella e Manuela Ross. Spostandosi verso Altopascio, e più precisamente alle Spianate, troviamo la 45° Sagra della Polenda a palle con musica dal vivo del re del liscio Mario J. Fox. Interessante l’iniziativa proposta nell’area collinare del Montalbano: ore 8.15, la Chiesa di San Baronto in Piazza Fra G.Giraldi è il punto di partenza della passeggiata con visita alla chiesa e alla cripta romanica di San Baronto. La camminata ha una durata di 3 ore con 5 chilometri da percorrere a piedi, la partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare allo 0573.766472. Passeggiata e visita condotta da Michela Del Negro, guida ambientale autorizzata.

Martina Nerli