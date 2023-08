Inaugurazione Pozzi Lavatoi di Via de' Gerbi a San Marcello Piteglio

Inaugurati i pozzi lavatoi di via de’ Gerbi a San Marcello Pistoiese , davanti a una importante presenza di cittadini. Il recupero, particolarmente apprezzato dopo anni in cui la storica struttura era rimasta abbandonata, è costato alle casse comunali 50mila euro ma, a detta dei paesani ne valeva la pena. Visibilmente soddisfatto il vicesindaco, Giacomo Buonomini ha tenuto a sottolineare la valenza dell’operazione, non solo sul piano edilizio ma anche su quello storico: "Si tratta di un intervento che va oltre il recupero del decoro urbano - ha affermato Buonomini - L’intervento si colloca nell’ambito di un piano per il recupero di aree storiche del centro del paese, tra cui ricordo l’intervento di riqualificazione di via Roma, il restauro della Fontana di Piazza Arcangeli e del palazzo Comunale. Un grazie per l’intervento alle imprese che hanno lavorato in modo magistrale sui pozzi (Bonacchi, Idrotermica Montana, GM Impianti), al progettista Arch. Del Re e al contributo importante dato alla progettazione e alla direzione dei lavori che ha dato il Geom. Grandi. Anche il progettista, Franco Del Re si riconosce nelle parole di Buonomini e sottolinea il valore artistico e testimoniale dei pozzi: "gli antichi lavatoi in pietra sono a tutti gli effetti monumenti storici e architettonici, –ha affermato - i lavatoi pubblici oggi rappresentano la vita di un tempo che fu, tra lavoro e famiglia: allevamento e coltivazioni, ma anche lavaggio a mano e risorsa idrica. Per questi non banali motivi va fatto un plauso all’amministrazione ed all’ufficio tecnico".