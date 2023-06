Inaugurata la nuova struttura Lilt di Pistoia, 33 medici e 15 volontari per prevenire 20 patologie

Nuovi ambulatori e nuove prestazioni alla Lilt di Pistoia. Gli ambulatori per la prevenzione della Lega Italiana lotta ai tumori passano da tre a dieci: oggi alle 18 l’inaugurazione della nuova struttura in via Andreini 2-4. Dai precedenti 200 ora sono 500 i metri quadri degli ambienti dove si praticherà la prevenzione primaria, secondaria, aiuto post operatorio e assistenza anche ai familiari. Con la nuova struttura a Pistoia si fa prevenzione per una ventina di patologie grazie ai 33 medici, quasi tutti volontari, e ai 15 volontari con varie competenze come volontari sono i componenti del Consiglio di amministrazione. La prevenzione riguarda: senologia, dermatologia, urologia, nutrizione, oncologia, Tiroide, ginecologia, psicologia, otorino, anorettale, cavo orale, ecodoppler cardiologico, neurologia, agopuntura, ortopedia, pneumologia, spirometria, consulenza oncologica, oncologia sessuale, medicina del dolore. La cittadinanza è inviata all’inaugurazione. Per appuntamenti: 0573 1603201 o [email protected]