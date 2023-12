In strada oppure a teatro. Capodanno per tutti. E c’è anche spazio per la solidarietà

PISTOIA

Trentuno dicembre, ovvero il Capodanno per tutti. Pistoia lancia la sua proposta per la notte più lunga dell’anno attraverso i Teatri di Pistoia e lo stesso Comune, che punta a intercettare un pubblico decisamente ampio coinvolgendo tre spazi: il Funaro, il teatro Manzoni e piazza Duomo. Primo di tre appuntamenti quello che guarda alle famiglie e ai bambini al Funaro (alle 17 e in replica alle 22): si tratta di "Yes Land", spettacolo di circo inondato dal clown, Giulio Lanzafame, che cercherà di mettere ordine, senza riuscirci, nella sua caotica casa. Ogni intoppo diventa occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi e far divertire tutta la famiglia.

Alla Caffetteria del Funaro dalle 16 alle 21 possibilità di consumare merende e aperitivi di buon 2024 (info: 0573.977225). Ore 21.30, la festa si accende anche al Manzoni dove l’eclettico Peppe Servillo con il Solis String Quartet porteranno un concerto dedicato a Renato Carosone, dal titolo "Carosonamente". Non mancheranno in scaletta i classicissimi "Tu vuo’ fa l’americano", "Torero" e "’O sarracino", passando per canzoni meno famose come "Tre guagliune e ‘nu mandolino" a capolavori carichi d’ironia come "Pigliate ‘na pastiglia" fino a raggiungere testi e canzoni melanconiche del dopoguerra come "Giacca rossa ‘e russetto" e "T’aspetto ‘ e nove".

In formazione oltre a Servillo (voce) ci sono Luigi De Maio, Vincenzo Di Donna (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (cello e chitarra). Alle 23 (fino alle 1) suonerà la musica anche in piazza Duomo, con i ritmi irresistibili ‘70-’80 di Radio Mitology con il dj set del Dj Gomma ed il vocalist Charlie Blanco, con gli auguri a mezzanotte per voce del sindaco.

Spazio anche alla solidarietà con una parte del ricavato dello spettacolo "Carosonamente" devoluta alla Fro–Fondazione Radioterapia Oncologica onlus, da trent’anni al fianco dei pazienti oncologici. Dalle 19.30 e fino a inizio spettacolo alla Caffetteria del Teatro Manzoni apericena con dessert e bollicine (solo su prenotazione, 0573 1931310 / 334 2074233). I biglietti dello spettacolo al Funaro sono in vendita al prezzo di 6 euro, quelli al Manzoni a prezzi variabili compresi tra i 22 e i 10 euro. La biglietteria del Manzoni è aperta il martedì e giovedì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 11 alle 15, il venerdì e il sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; eccezionalmente, domenica 31 dicembre, la biglietteria aprirà dalle 16 alle 19 e presso la sede dello spettacolo, anche un’ora prima dell’inizio dell’evento. Prevendita online su www.bigliettoveloce.it.