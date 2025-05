In rete senza sorprese. Rischi e diritti dei consumatori. Tre incontri di sensibilizzazione

"In rete senza sorprese": è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Federconsumatori di Pistoia, in collaborazione con la sezione pistoiese di soci Coop e la Regione Toscana, che prende il via oggi (ore 17) nella Sala soci Coop di viale Adua. Si tratta di tre incontri con esperti, per informare la cittadinanza sui diritti dei consumatori e dei risparmiatori, che avranno come temi il mercato dei servizi per le utenze, le banche e i servizi finanziari, i servizi turistici, le truffe informatiche e telefoniche e le varie truffe in generale.

L’incontro di oggi (mercoledì 21 maggio) è dedicato al Codice del consumo: cosa dice la legge e come tutelare i diritti dei consumatori. Dopo i saluti del presidente della sezione soci Coop Pistoia, Marco Leporatti, e della presidente provinciale di Federconsumatori, Elisabetta Fabbri, interverranno l’avvocato Stefano Grauso e per Federconsumatori Roberto Costa, Tiziana Fabbri e Cinzia Incollu.

Anche gli altri due incontri si svolgeranno nella Sala soci Coop di viale Adua e sempre alle ore 17. Mercoledì 28 maggio, si parlerà di truffe, tentativi di truffe e di come riconoscerle, con l’ispettore superiore della polizia di Stato Giose Manzella, della sezione operativa cibernetica di Pistoia.

Infine, mercoledì 4 giugno, verrà affrontato il tema dei mutui e dei servizi finanziari, con l’avvocato Marcella Zei e Enzo Aiuvalasit di Federconsumatori.

Una collaborazione, quella fra la sezione soci Coop di Pistoia e la Federconsumatori, "che ha uno scopo preciso – spiega Leporatti –, quello di creare servizi ed essere sempre più utili ai nostri soci e a tutta la cittadinanza".

"Questi tre appuntamenti – afferma Furio Biagini, esponente di Federconsumatori Pistoia – li abbiamo organizzati per spiegare ai cittadini le ‘trappole’ del consumo, come fare ad evitarle e quello che noi possiamo fare per difenderli".

"Il consumatore, per far valere i suoi diritti ha a disposizione uno strumento molto importante – sottolinea l’avvocato Grauso – e questo strumento è il Codice del consumo, che è una raccolta di normative a tutela dei consumatori e che quindi prevede tutta una serie di diritti per il consumatore stesso e di obblighi da parte del professionista. Quindi, sia che si tratti di una fornitura, sia che si tratti della conclusione di un contratto, nel Codice del consumo troviamo sempre la risposta giusta a quelli che sono gli strumenti di tutela".

Patrizio Ceccarelli