In missione per l’Aism. L’accoglienza della Rai per Rachele Michelacci accanto a De Martino

"Stefano De Martino è proprio come appare in televisione: schietto, mette a proprio agio, ma anche un serio professionista". Parla così del presentatore di “Affari tuoi“ Rachele Michelacci, quarratina doc. L’abbiamo vista per una settimana intera apparire su Raiuno in uno spot al fianco di De Martino, per parlare di Aism e dell’importanza di sostenere la ricerca scientifica nella lotta alla sclerosi multipla. Rachele è infatti dal 2019 vicepresidente nazionale dell’associazione. Nella settimana nazionale dell’informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla e patologie correlate, culminata con il 30 maggio, che è la giornata mondiale, al momento della messa in onda di “Affari tuoi“ ha avuto a disposizione 60 secondi per spiegare ai telespettatori quanto sia fondamentale dare il contributo del 5 per Mille alla fondazione che fa capo all’Aism come: "Finanziamento della ricerca scientifica e delle università".

"Il denaro raccolto serve per finanziare la ricerca attraverso un bando a cui possono partecipare i ricercatori con dei progetti – ha spiegato Rachele –. C’è un comitato di valutazione, che prende in considerazione quelli più validi. Tra l’altro da quest’anno anche persone con sclerosi multipla prenderanno parte alla valutazione dei progetti, per dare il loro parere sotto il profilo dell’impatto di eventuali nuove cure sulla qualità della vita".

Negli ultimi trent’anni anni la ricerca ha fatto passi da gigante, basti pensare che adesso le persone colpite da sclerosi multipla possono contare su una ventina di farmaci, mentre prima l’unica possibilità era ricorrere all’interferone e al cortisone. Donare il 5 per Mille dunque è un aiuto alla ricerca, ma solo da pochi anni il numero di questi contributi è salito in modo cospicuo.

"Proprio per far circolare l’informazione, dal 2023, ogni anno, facciamo questo spot sulla Rai – racconta ancora Rachele –. Ho sempre avuto una bella accoglienza in Rai da parte di tutti, ma devo dire che Stefano De Martino mi ha dimostrato di essere estremamente sensibile nei confronti di Aism, si era preparato sull’argomento, consapevole di stare facendo qualcosa di utile per tutte le persone con sclerosi multipla. E’ proprio come lo si vede attraverso lo schermo, un giovane che ci tiene a essere sempre preparato e ad approfondire quello di cui deve parlare".

In Italia sono circa 140mila le persone come Rachele con la sclerosi multipla, che dovendo convivere con i sintomi di vario tipo necessitano di diversi tipi di assistenza: "L’attività di Aism, oltre alla ricerca, si estende anche ad altri due binari: i diritti, cercando di interfacciarsi con le amministrazioni locali e statali, e i servizi alla persona, offrendo gratuitamente servizi sociosanitari e presidi e attività per il benessere che abbiano una ricaduta positiva sul fisico o anche per un supporto psicologico. Per finanziare questi servizi – conclude la vicepresidente Michelacci – ci sono le varie raccolte di fondi, per esempio con la vendita nelle piazze di piante di erbe aromatiche, o di gardenie".

Daniela Gori