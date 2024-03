In giro per musei, mostre e chiese. Tutte le bellezze di casa nostra

Festività pasquali occasione lenta per assaporare la città.Perno di questa avventura a due passi da casa, il circuito dei musei cittadini che propone aperture eccezionali e in qualche caso anche iniziative dedicate. Al Museo del Novecento e Contemporaneo a Palazzo Fabroni martedì (dalle 10 alle 13) campus pasquale gratuito rivolto a bimbi dai 5 ai 10 anni sui temi del ritratto e dell’autoritratto intorno alla mostra Revox attualmente in corso (info: 800.012146). Qui rete dei musei civici dove oggi domani, lunedì 1 aprile, dalle 15 alle 18 si potranno visitare le collezioni, ma anche godere delle visite guidate svolte dagli studenti del liceo linguistico dell’Istituto Pacini per il progetto "Ambasciatori dell’arte". L’intera rete – comprendente il museo a Palazzo di Giano, il Museo dello Spedale del Ceppo e Palazzo Fabroni – resterà aperta oggi e e domani in orario continuato dalle 10 alle 18. Andando ai monumenti d’interesse principali, aperti il Battistero (domani 10-18, oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; ingresso gratuito), il Campanile (visite ogni ora dalle 10.30; info al 334.1689419), la Chiesa di Sant’Andrea dove ammirare lo splendido pulpito del Pisano (Pasqua dalle 9 alle 12, Pasquetta dalle 10 alle 16) e la Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas (oggi e domani dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30). La Cattedrale di San Zeno sarà accessibile a Pasqua e Pasquetta dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, con possibilità di essere accompagnati a visitare l’Altare d’Argento con un’audioguida. Il biglietto costa 5 euro e si acquista al Battistero. Per entrambe le visite (Campanile e Altare d’Argento) il costo del biglietto è di 12 euro. Aperta per Pasqua (8-18), ma chiusa per Pasquetta la chiesa di San Bartolomeo, così come quella di San Filippo che oggi osserverà l’orario 9-11 e così come la Basilica della Madonna dell’Umiltà (oggi, domenica, ore 8.30-19), mentre San Paolo osserverà l’orario consueto 7-19 tutti i giorni. Anche tutte le sedi private del circuito Pistoia Musei saranno aperte sia a Pasqua che a Pasquetta. Nel dettaglio: la mostra dedicata alla Pop Art di recente inaugurata a Palazzo Buontalenti osserverà l’orario 10-19, Palazzo de Rossi aperto domenica dalle 10 alle 18 e lunedì dalle 10 alle 20, Palazzo dei Vescovi aperto a Pasqua dalle 10 alle 18 e a Pasquetta dalle 10 alle 19, stessi orari di quest’ultimo per il Museo di San Salvatore.

Orario come da tradizione anche per Pistoia Sotterranea (visite guidate alle 10.30, 11.30, 15 e 16.30; info 0573.368023). Aperta anche la Fortezza Santa Barbara oggi e domani dalle 8.30 alle 13.30 (ingresso libero; info: 0573.24212).

l.m.