In crescita il numero dei visitatori

Laltrolato del Caposaldo, il Museo di Pianosinatico dedicato alla Linea Gotica, rende noti i risultati dell’attività svolta dal 2018 al 2024. Il numero dei visitatori è quadruplicato ed è passato dai 900 del 2018 ai 3600 del 2024. Nel museo sono esposti circa 4000 reperti su una superficie di circa 160 metri quadri, per la gran parte, materiale originale d’epoca. E’ difficile fare una stima del valore delle collezioni esposte. Gran parte degli articoli è di proprietà di soci, altri reperti sono via via stati donati da famiglie e privati per l’esposizione. Alcuni pezzi sono unici, come i volantini di propaganda tedeschi e altri reperti marcati SS. Secondo collezionisti esperti, il valore stimabile dell’esposizione, nel suo complesso, si aggira tra i 140.000 e i 160.000 euro, oltre ad avere un Museo aperto oltre 200 giorni all’anno e un paese più bello e curato. Inoltre ci sono nuovi progetti pronti per oltre 400.000 euro. Il museo offre anche sette percorsi didattici: Museo; monumento alle vittime dell’eccidio; Via del Partigiano; il percorso attraverso i Bunker; "La Buca" e "La Pozzicampa" ricostruite su specifiche Todt, l’albero della Pace e, infine La Voltata, con il monumento e il punto panoramico. Il totale degli investimenti a oggi ammonta a 283.770 euro, provenienti dal Comune Abetone Cutigliano per 64.500; Gal Montagnappennino per 78.060 oltre a quelli derivanti da risorse proprie e sponsor per 141.210 euro.

Andrea Nannini