In consiglio comunale si ’contano i voti’ per la maggioranza

Ultimo consiglio comunale dell’anno per l’amministrazione di Abetone Cutigliano e, forse, il penultimo della consiliatura nata nell’ottobre del 2021. Allo stato attuale, dopo una lunga serie di divisioni, il consiglio risulta, di fatto, composto da quattro gruppi: quello che fa capo al sindaco, che può contare su quattro voti, quello della ex minoranza, guidato da Davide Costa, con tre consiglieri, quello composto da Andrea Formento e Veronica Scandagli, con appunto due consiglieri e l’ultimo, a suo tempo entrato in consiglio come maggioranza, che può contare su Andrea Tonarelli e Diego Petrucci.

La maggioranza consiliare, come appare chiaro si raggiunge con sei consensi, anche se tutto fa pensare che sul bilancio l’approvazione sarà garantita. Poi inizieranno le complicazioni. La posizione del sindaco è quella che ha sempre ribadito: "Non ho alcuna intenzione di dimettermi, comunque vadano le cose, ho il massimo rispetto per chi mi ha votato e cercherò di rispettare gli impegni presi, soprattutto iniziando con il portare a compimento tutte le cose iniziate e non ancora portate a termine. Naturalmente c’è bisogno di raggiungere accordi con chi la buona volontà ce la mette davvero".

Non è la proposta di un possibile patto di legislatura ma in qualche modo ne può lasciare intendere la possibilità. "Se poi qualcuno vuole far cascare il governo di questo Comune – conclude Marcello Danti – se ne assumerà la responsabilità. Però senza girare intorno all’argomento con giochi di parole, facendo finta che la giunta non sia all’altezza, abbiamo lavorato bene e i fatti lo testimoniano, gli interessi particolari li lasciamo a chi non ha abbastanza interesse per il bene dei nostri cittadini".

Il consiglio si svolgerà in municipio alle 16 e l’eventuale mozione di sfiducia non sarà presentata in quel contesto.

Andrea Nannini