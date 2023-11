In arrivo "Pistoia, che spettacolo". Sei sabati di animazione in centro

Come animare la città in uno dei periodi più "densi" dell’anno come quello delle festività natalizie? Chiedetelo all’associazione culturale del Centro Storico, che ieri ha presentato l’iniziativa "Pistoia che spettacolo!", un cartellone che per sei sabati consecutivi porterà colori e divertimento in cinque delle principali vie del centro cittadino. Ideata grazie alla collaborazione di Confcommercio Pistoia–Prato e al patrocinio del Comune, "Pistoia che spettacolo!" inizierà sabato 18 novembre e terminerà sabato 23 dicembre e ogni settimana avrà una durata di tre ore, dalle 16 alle 19. Figuranti, animazione per bambini, musica e tanto altro: sarà questo il ricco programma studiato dall’associazione, come sottolineato dal presidente Tony De Angelis: "Vorremmo far tornare in centro le persone, restituire un senso al centro storico che ultimamente ha perso qualche ’colpo’. Ci piacerebbe dare un segnale e far capire che a Pistoia c’è voglia di fare e tutti, dagli adulti ai bambini, possono trarne giovamento. Chiaramente questo è solo il primo passo e puntiamo a crescere con altre iniziative". A lui si accoda il vicepresidente dell’Associazione, Tommaso Pasquinelli: "Siamo riusciti ad ottenere l’adesione di 50 commercianti: un segnale importante. Tutti, mettendo da parte screzi e dissapori, vogliamo fare il massimo per la nostra città". L’organizzazione degli eventi è stata affidata all’associazione l’Artigiano di Agliana: "Cominceremo questo sabato – racconta Martina Romiti – con spettacoli musicali, bolle giganti e trucca bimbi. Ma anche nei sabati seguenti avremo mascotte giganti, burattini di Natale, trampolieri, live painting sul vetro e molto altro". A fianco dei commercianti, come detto, anche l’Amministrazione e Confcommercio, intervenuti rispettivamente con le parole di Gabriele Sgueglia e di Luca Lenzini: "Da qui al termine delle vacanze natalizie – dice l’assessore al commercio – sarebbe bellissima una città viva e che possa offrire un’esperienza di socialità unica. Questo progetto può mostrare quelli che sono i frutti della sinergia e dell’unità tra i commercianti cittadini". "Siamo felici di essere a fianco dell’iniziativa fin dalla sua nascita – sottolinea Lenzini – perché riteniamo che un evento simile possa svilupparsi con successo nel corso del tempo".

Michele Flori