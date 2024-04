In arrivo il Bonus bebè. Cento euro per ogni bimbo. Le farmacie sono pronte

Arriva il "Bonus bebè" per i bambini nati, adottati o affidati nel 2024, residenti nel comune di Agliana. L’amministrazione comunale aglianese ha presentato ufficialmente ieri mattina, in sala consiliare, questa nuova misura già annunciata con il bilancio. Le famiglie aglianesi interessate dal beneficio saranno direttamente contattate dagli uffici comunali di competenza per il ritiro del "Bonus bebè Agliana". La nuova misura è stata illustrata ieri mattina dal sindaco Luca Benesperi, dall’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo, da Simona Lombardi responsabile servizi sociali e scuola, con la dottoressa Sandra Palandri di Farcom e i rappresentanti delle farmacie aglianesi Federfarma. Il "Bonus bebè Agliana" del valore di 100 euro è stato introdotto in via sperimentale dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 e sarà erogato a tutte le bambine e i bambini nati nel 2024 ed esteso a quelli adottati o affidati in questo anno, entro i primi tre anni di età. Al "Bonus bebé Agliana" sono stati riservati dalla giunta aglianese 12.000 euro, reperiti dalle risorse del bilancio annuale dell’amministrazione. Il bonus sarà utilizzabile in tutte le farmacie di Agliana, per ritirare esclusivamente prodotti per la prima infanzia. Quindi il bonus si potrà utilizzare alla farmacia comunale della Ferruccia e alle farmacie Federfarma di San Piero, San Niccolò, Spedalino e San Michele. Ci sarà un ulteriore beneficio per gli aventi diritto, grazie al contributo delle farmacie, poiché Farcom e Federfarma, che sono i soggetti cofirmatari della convenzione con il Comune di Agliana, aggiungeranno articoli per un valore del quindici per cento del bonus stesso. "L’amministrazione, grazie a questa manovra – è stato comunicato ieri mattina –, desidera dare il benvenuto a ogni piccolo neocittadino aglianese, mettendo al centro la primissima infanzia e sostenendo le famiglie con figli piccolissimi". L’assessore Greta Avvanzo ha spiegato: "Istituire il “Bonus bebé“ era uno degli obiettivi del nostro mandato. Ci stiamo lavorando dal 2022. Adesso parte in via sperimentale e speriamo – ha auspicato l’assessore – di essere rieletti e poter proseguire con questa misura, facendola diventare definitiva ed eventualmente, poter aumentare il valore del bonus, stabilendo una collaborazione continuativa con le farmacie aglianesi che già hanno dimostrato la loro disponibilità. Per noi già questo è un bellissimo risultato", ha sottolineato Greta Avvanzo. L’assessore ha poi spiegato che le famiglie che hanno diritto al "Bonus bebé" non dovranno fare domanda ma attendere le comunicazioni che arriveranno dal Comune.

"A breve – ha detto infine l’assessore – saranno inviate le comunicazioni ai genitori dei bambini e delle bambine nati, adottati o affidati nel primo trimestre 2024". Gli uffici comunali, come conferma Simona Lombardi, sono dunque al lavoro per predisporre i primi avvisi da inviare e, successivamente, provvedere alle comunicazioni agli aventi diritto nei mesi successivi.

Piera Salvi