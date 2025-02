Imprenditoria in lutto. Commosso addio a Fabbrini

AGLIANASi sono svolti ieri nella chiesa di San Niccolò, alla presenza di tante persone che si sono strette ai suoi cari, i funerali dell’imprenditore aglianese Aldo Fabbrini (nella foto), che si è spento a 93 anni, dopo una lunga vita completamente dedicata alla sua famiglia e all’azienda e di cui ieri, insieme al figlio Alessandro Abbiamo ricostruito tutti i capitoli che lo avevano portato a essere uno fra più prestigiosi rappresentanti del settore tessile, apprezzato in tutto il territorio nazionale e oltre. Aldo Fabbrini, insieme a Roberto Tonti, circa venti anni fa aveva dato vita a una impresa storica, artistica e culturale nell’acquisto, e nel restauro, dell’ex convento di Giaccherino, con l’intento, come ci ha spiegato Alessandro Fabbrini, di restituire un inestimabile patrimonio alla città di Pistoia. Un anno fa, il 13 gennaio 2024, il disastroso crollo del soffitto durante la festa di matrimonio di due giovani fiorentini e da lì la fine del sogno di Aldo Fabbrini che aveva molto sofferto per questo dramma che lo vedeva indagato dalla procura nella sua veste di proprietario. La morte estingue ogni reato e ogni accusa a suo carico decade, mentre le indagini sul crollo proseguono con l’esame delle perizie.Nella nostra edizione di ieri, per un errore nell’impaginazione dell’immagine, è stata messa la fotografia che ritrae Alessandro Fabbrini accanto a Roberto Tonti e non al padre Aldo. Un errore del quale ci scusiamo con tutti gli interessati.lucia agati