Impiegato amministrativo per gestione commerciale

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Un’impresa di Montale sta ancora cercando un impiegato amministrativo commerciale per gestione del portafoglio-clienti. Il candidato si occuperà della formulazione dell’offerta commerciale, dalla gestione delle spedizioni fino alla fatturazione, oltre alla fatturazione attiva e passiva e alla gestione delle scadenze. Richiesto diploma tecnico commerciale o esperienza consolidata nella mansione. Si richiedono altresì un’ottima conoscenza della lingua inglese, dei principali gestori di posta elettronica e del pacchetto Office. Orario lavorativo "full time", l’azienda propone un contratto di lavoro a tempo determinato di un anno con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif: PT-209778)