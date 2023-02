Impianto fotovoltaico nel parcheggio Avviso di interesse

Il Comune di Montale ha lanciato un avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un parcheggio comunale in via Martin Luther King. I pannelli dovranno essere predisposti su pensiline senza limitare il numero di posti auto disponibili. L’avviso è rivolto a operatori privati o pubblici che siano interessati a realizzare l’impianto sulla base di una convenzione con l’amministrazione. Non è una gara, ma un avviso esplorativo da cui il Comune vuole ricavare solo un’indicazione, senza alcun impegno giuridico, su quali e quanti potrebbero essere i soggetti interessati. Poi ci sarà la procedura negoziata per l’assegnazione dell’opera. E’ stato in ogni caso definito uno schema di convenzione che stabilisce gli obblighi dell’operatore economico e del Comune. L’impianto fotovoltaico dovrebbe essere da circa 30 o 40 kilowatt da collocare sopra pensiline da due o tre posti auto. Il soggetto attuatore dell’impianto dovrebbe impegnarsi a effettuare la manutenzione di una siepe che si trova lungo il parcheggio e che necessita di un certo numero di potature ogni anno. Attualmente è il Comune a occuparsi della potatura: "Ma con costi molto elevati – come si legge nella determinazione del responsabile dei lavori pubblici del Comune Alessandro Adilardi – e con scarsi risultati, poichè il numero di potature necessarie è superiore agli impegni economici disponibili". Il costo delle tre potature annue, che dovrebbe accollarsi l’attuatore dell’impianto, è stimato dal Comune in 2.500 euro l’anno.

Giacomo Bini