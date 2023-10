Impatto tra macchina e bici. Soccorso 49enne: è grave

Brutto incidente in prossimità della piazza Appiano, nel paese di Maresca, ieri pomeriggio. Dalle testimonianze raccolte, risulta che la vittima dello scontro, un quarantanovenne residente nel paese, stava scendendo lungo via de Ricci, la strada che scende dall’ex Albergo Miramonti, passando a fianco della Rsa di Villa Guidotti, nella zona delle piscine, per sfociare sulla piazza principale del borgo, in sella alla sua bicicletta, quando, per motivi ancora da accertare è andato a impattare violentemente in un’automobile che risulterebbe essere uscita da una proprietà privata che sbocca sulla via de Ricci. Sul luogo dell’incidente, sono prontamente intervenute, allertate poco prima delle 16, l’automedica e un’autoambulanza della Croce Rossa di San Marcello. L’uomo, che ha riportato diverse ferite ma è stato sempre cosciente, è stato immobilizzato e poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo a Pistoia, da dove, due ore più tardi, è stato disposto il traferimento all’ospedale Careggi di Firenze. Sembra di poter escludere che l’uomo sia in pericolo di vita, pur avendo subito un trauma piuttosto importante, comunque non ha mai perso conoscenza.

La dinamica dell’incidente è tutta da chiarire, mentre sembra accertato che l’impatto della bicicletta è avvenuto nella parte posteriore della vettura, condotta da una signora del luogo. L’uomo sarebbe volato sopra la vettura per ricadere sul cofano, procurandosi la frattura della spalla e un trauma facciale. Nonostante la strada sia stretta non risulta, almeno da tanti anni a questa parte che vi siano stati incidenti di una certa gravità.

Andrea Nannini