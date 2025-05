Imparare l’autodifesa: saper riconoscere il pericolo e reagire

"Autodifesa in rosa", è l’iniziativa organizzata dai Lions della Piana, come opportunità per apprendere tecniche preziose di autodifesa, ma anche un momento di condivisione e connessione tra donne di diverse età e background. Un corso che si è concluso il 24 aprile, tra l’entusiasmo generale, per questa importante iniziativa del Lions club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese. "Durante le sessioni le partecipanti hanno creato uno spazio accogliente e stimolante – riferiscono dal Lions club -, dove ognuna ha potuto esprimere paure, esperienze e aspirazioni. Gli insegnamenti non si sono limitati alla difesa fisica, ma hanno incluso il rafforzamento dell’autostima e il riconoscimento del proprio valore personale. Uno degli aspetti fondamentali esplorati è stato il concetto di consapevolezza. Essere consapevoli delle proprie emozioni, limiti e capacità è cruciale per affrontare le sfide quotidiane". Sono state discusse tecniche di autostima essenziali per costruire fiducia, aiutando le partecipanti a riconoscere i propri successi, anche i più piccoli, e a costruire una solida base di fiducia. Il corso ha anche affrontato il tema della prevenzione, fondamentale per la sicurezza personale: come riconoscere i segnali di allerta e valutare l’ambiente circostante. Queste competenze non solo aiutano a evitare situazioni rischiose, ma incoraggiano a circondarsi di persone positive. Un service fortemente voluto dal Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese che, attraverso il presidente Antonio Santinacci, ha espresso un sentito ringraziamento agli istruttori Marco Morelli e Dania Nesi anche per aver messo a disposizione la palestra Master Fitness di Pistoia, in modo gratuito. Un riconoscimento speciale è stato rivolto a Nicoletta Giaquinta, psicologa e alle partecipanti. Le abilità acquisite non si limitano alla difesa fisica, ma si estendono a tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Piera Salvi