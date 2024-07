Imparare a usare internet. Uno sportello digitale per tutti

E’ già attivo a Quarrata il "Punto digitale facile", il servizio per aiutare i cittadini a svolgere le varie attività che necessitano di competenze nell’utilizzo delle tecnologie digitali. Lo sportello è all’interno della sede dell’Urp in piazza Risorgimento ed è aperto dal lunedì al sabato con orario 8,30- 12,30. Qui troveranno un supporto pratico tutti coloro che hanno ancora poca dimestichezza nell’accesso tramite internet ai vari servizi online della Pubblica amministrazione, come ottenere lo Spid, attivare la Pec, aprire il fascicolo sanitario elettronico, fare iscrizioni scolastiche, effettuare pagamenti con PagoPa, richiedere il rimborso per i danni dall’alluvione. I cittadini che si rivolgeranno al servizio troveranno una mediatrice linguistico culturale, che potrà fornire informazioni utili anche alle persone di origine straniera. Il "Punto Digitale Facile" nasce grazie alla partecipazione del Comune di Quarrata al progetto di Regione Toscana "Rete dei servizi di facilitazione digitale", inquadrato nel Pnrr e vede il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come soggetto titolare.

Il "Punto Digitale Facile" del Comune di Quarrata è quindi finanziato dall’Unione Europea all’interno di Next Generation Eu e resterà attivo per un anno e mezzo fino al 31 dicembre 2025. All’inaugurazione del servizio erano presenti l’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo e l’assessore del Comune di Quarrata Tommaso Scarnato.

"Questo è il Punto Digitale Facile numero 113 che abbiamo aperto in Toscana – ha spiegato Ciuoffo –. Siamo di fronte a un grande e diffuso processo di alfabetizzazione digitale che riguarda ogni zona della nostra regione. E’ stato reso possibile dalla straordinaria adesione che abbiamo registrato da parte di tantissimi Comuni. L’obiettivo è arrivare ad aprire 169 Punti Digitali entro la fine del 2025. A questi se ne aggiungeranno altri 56 grazie al bando riservato agli enti del terzo settore e che ha ottenuto anch’esso uno straordinario livello di adesione".

Per accrescere le competenze informatiche quanti hanno minore confidenza con la tecnologia verranno attivati anche dei corsi gratuiti. "La nostra finalità, in un’ottica inclusiva, è aiutare le persone a non rimanere fuori dal mondo digitale – ha aggiunto Tommaso Scarnato – la maggior parte dei servizi pubblici adesso sono online e nostro dovere è mettere tutti i cittadini in condizione di usufruirne".

