Imparare a salvare vite umane: "L’estate è emergenza sangue"

PISTOIAUna serata di musica, socialità ed impegno civile. La Notte Rossa, organizzata da Avis Pistoia con il sostegno del Comune e della Regione e arrivata alla sua tredicesima edizione, è tornata a colorare e animare la città con tantissimi eventi e spettacoli dispersi fra diverse location del centro storico, da Piazza Duomo fino a Monteoliveto. "Anche quest’anno, come sempre, abbiamo messo il massimo dell’impegno per raccogliere nuovi donatori, dopo che l’anno scorso ne abbiamo accolti 152. Serate come questa sono importantissime per portare avanti l’attività di sensibilizzazione e promuovere la solidarietà. Da parte nostra, cerchiamo di rompere il tabù dell’ago e cercare di coinvolgere più persone possibile. Alla prima Notte Rossa che organizzammo vennero più di quattromila persone, ci piacque molto e per questo decidemmo di renderlo un appuntamento fisso invitando artisti e cantanti" spiega il presidente Avis Pistoia Igli Zannerini.

L’estate è sempre un momento di crisi per la raccolta di sangue, il numero di donatori è insufficiente: "Anche nella nostra provincia, dove ne mancano un migliaio, che comunque è un obiettivo perfettamente raggiungibile. Anche per questo voglio lanciare un appello a tutti per sentire se il proprio gruppo sanguigno è in eccedenza oppure ce n’è bisogno. La nostra prima regola è essere solidali con il prossimo, perché il sangue serve sempre, e diventare donatori è semplicissimo, si telefona allo 057323765, si prendono informazioni e si fanno gli esami per verificare l’idoneità, senza nessun obbligo successivo" aggiunge, commentando anche gli ottimi numeri raggiunti da Avis nel corso dell’anno scorso, quando "riuscimmo a raccogliere oltre cinquemila sacchetti di sangue, oltre novemila a livello provinciale". "L’amministrazione partecipa dando pieno sostegno alla missione dell’Avis e a quello che ormai è un appuntamento fisso dell’anno per promuovere la donazione nel periodo estivo" afferma Emanuele Gelli, presidente del consiglio comunale e da sempre impegnato nell’Avis "l’alto fine di questa serata non può che trovare una sponda nel Comune, che si unisce all’appello di Avis e invita la cittadinanza a partecipare a questo importantissimo evento di solidarietà e a donare".

E se protagonisti indiscussi sono stati solidarietà e impegno civile, la serata è stata all’insegna della musica e del divertimento, con l’esposizione della replica dell’auto dei Ghostbusters e di diverse Fiat 500 a cura della sezione pistoiese del Club Fiat 500 Club d’Italia e l’esibizione di tantissimi musicisti, artisti e intrattenitori, che hanno animato il centro cittadino e reso la Notte Rossa, ancora una volta, una serata di allegria e socialità.

Corrado Ciampi