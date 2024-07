Imparare a comportarsi in natura insieme alla Guardia di Finanza

Come comportarsi in natura, come poter garantire sicurezza e rispetto per sé, per gli altri e per l’ambiente che ci accoglie. A fornire una "cassetta degli attrezzi" importante a circa centottanta bambini e bambine dei campi estivi organizzati a La Casetta, in località Fontana Vaccaia, in collaborazione con lo sci club Le Marmotte, c’erano i finanzieri del Soccorso Alpino, assieme anche alla speciale partecipazione di Astra, un pastore tedesco grigione da soccorso della Stazione Sagf di Abetone e Cutigliano, addestrato a operare in zone impervie e isolate, ma anche tra le macerie, per il rintraccio e salvataggio di persone disperse o infortunate. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia ha fornito il proprio contributo a questo progetto tenendo tre incontri a cadenza settimanale con una serie di lezioni all’aria aperta, prove di abilità delle proprie unità cinofile e momenti di conoscenza, scambio e informazione. Questi incontri hanno permesso a bimbi e ragazzi di comprendere l’importante e variegato ruolo svolto dal Corpo al servizio della collettività e apprendere come prepararsi e comportarsi per effettuare escursioni e passeggiate in sicurezza nel rispetto della natura, evitando di inquinare l’ambiente o di provocare involontari incendi, senza arrecare disturbo agli animali o danneggiare la vegetazione dei luoghi visitati. Ai partecipanti un dono ricordo, dedicato a Finzy, il piccolo Grifone mascotte del Corpo sempre coinvolto in avventurose missioni, nonché un piccolo vademecum appositamente realizzato dalla Stazione Sagf Abetone Cutigliano.