Cinquant’anni fra la gente. È morta Iliana Bonacchi, storica commerciante

Pistoia, 19 dicembre 2023 - Il suo volto rassicurante e sempre prodigo di un consiglio, sia per i propri dipendenti che per i clienti, era conosciuto in tutta la città e anche oltre: è anche per questo che ha destato profondo cordoglio la scomparsa, avvenuta nella tarda serata di domenica, di Iliana Bonacchi all’età di 92 anni: da alcune settimane le sue condizioni di salute erano peggiorate e, circondata dall’affetto dei famigliari, si è spenta nella sua abitazione, proprio di fronte al suo negozio. Storica commerciante, di quelle che non si trovano più verrebbe da dire, combattente e sempre in prima linea visto che fino a pochissimi anni fa era rimasta nel negozio "Bonacchi" di elettrodomestici, telefonia e articoli da regalo che si trova in viale Adua. La novantaduenne, che era vedova, non aveva figli e lascia i nipoti: sia Stefano che è il legale rappresentante dell’attività, sia Rossella, anche lei presente in ditta così come Orietta – la moglie di Stefano – e il figlio Lorenzo. Numerosissimi i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia.

"Una delle caratteristiche principali di Iliana – ricorda il nipote Lorenzo – era quella di credere fortemente nel valore di tutti quanti noi e, su quello, ha sempre fondato la propria attività: un qualcosa che, ancora oggi, viene portato avanti in maniera ferma". La ditta Bonacchi è stata fondata nel 1965 e, all’epoca, era in via della Madonna vendendo elettrodomestici e gas in bombola. Dopo un primo ampliamento risalente al 1978, si arriva al 1987 quando Iliana con i nipoti decidono di spostarsi in viale Adua con 450 metri quadrati di negozio. Successivamente l’insegna entra a far parte del gruppo "Expert": oggi la squadra di chi guida l’attività, e tutti i loro collaboratori, è ugualmente unita e coesa proprio come chiedeva la fondatrice.

Una imprenditrice d’altri tempi verrebbe da dire, visto che aprì la sua avventura da commerciante quando aveva appena 26 anni avendo anche contribuito, negli anni Settanta, alla nascita assieme ad alcuni colleghi della società cooperativa Ldt (Lega Distributori Toscani). Già dalla giornata di ieri la salma di Iliana Bonacchi, che per diversi anni ha ricoperto anche cariche importanti all’interno di Confcommercio, è esposta alle Cappelle del commiato della Misericordia in via del Can Bianco: il funerale si terrà mercoledì con partenza alle ore 9.45 e la cerimonia religiosa inizierà alle ore 10 nella chiesa di San Biagio.