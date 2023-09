Il Vescovo incontra la cittadinanza di Quarrata: riflessioni e confronto

Sarà un incontro di confronto, di ascolto e riflessione, rivolto a tutta la cittadinanza, quello di giovedì 7 settembre, alle 11, quando la città accoglierà per la prima volta il vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. Per l’occasione l’amministrazione ha convocato nella sala consiliare, in piazza della Vittoria, un consiglio comunale straordinario aperto a tutti. L’incontro nasce dalla volontà del vescovo di incontrare il sindaco Gabriele Romiti e la giunta e ascoltare il consiglio comunale per conoscere le esigenze e i bisogni della comunità quarratina.

"Quando abbiamo ricevuto la lettera di sua eccellenza che chiedeva di incontrarci – ha spiegato Romiti – siamo stati sorpresi, onorati ed emozionati. In accordo col presidente del consiglio comunale, Marco Mazzanti, abbiamo deciso di convocare un consiglio comunale straordinario per dare il giusto contesto alla visita di monsignore e per permettere a tutti i consiglieri e cittadini di essere presenti a questo momento così importante, di ascolto e confronto costruttivo". L’incontro fa seguito al XX Sinodo Diocesano della Chiesa pistoiese, che il vescovo Tardelli ha convocato quest’anno (evento storico poichè l’ultimo sinodo della chiesa pistoiese risale al 1937), per promuovere una nuova sensibilità di coinvolgimento delle comunità e del territorio. "La situazione che stiamo vivendo non è facile. In qualunque direzione volgiamo il nostro sguardo, vediamo difficoltà – aveva scritto il vescovo a febbraio nella bolla di indizione del sinodo –. Si respira un vuoto di prospettive, di futuro, in definitiva di quella speranza bella, profonda, densa che riscalda la vita e muove all’impegno. Questo ci convince sempre di più che quello di cui oggi c’è più bisogno è proprio la buona notizia del Vangelo".

Daniela Gori