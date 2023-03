"Il turismo sia davvero un settore trainante"

"Lo sosteniamo ormai da mesi: il turismo è il settore trainante dell’economia territoriale. Bene, quindi, i dati rilasciati dall’Amministrazione in ordine agli arrivi ed alle presenze in città ed in provincia, perché confermano una volta di più quanto evidenziato dagli indicatori trimestrali del Pil. Acclarato che questo è l’asset principale su cui imperniare lo sviluppo futuro, bisogna continuare a fortificarlo con investimenti all’altezza". Così Gianluca Spampani, Presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, nel commentare le ottime percentuali ( +40% e + 33% sul territorio provinciale) rilasciate dall’Ambito turistico di Pistoia e della Montagna pistoiese. La circostanza che il turismo fosse motore pulsante per il territorio dopo la complessa fase pandemica, era già emersa con vigore dalla scorsa estate, quando tutti i trend testimoniavano un riavvicinamento alla normalità. Un’esplosione in seguito corroborata dalla stagione invernale che, seppure iniziata in grave ritardo, sta evidenziando nitidamente il ruolo del segmento, con la neve che è tornata ad essere attesa protagonista. E, nel frattempo, è già il momento di progettare un break pasquale.

"Arte, cultura, sentieri, suggestioni enogastronomiche: dal turismo slow alla declinazione sportiva, il nostro territorio sa esprimere un’offerta davvero stratificata. Adesso – prosegue Spampani – si tratta di fortificare i punti di forza. Di alzare l’asticella degli arrivi. Di incrementare il tempo medio di pernottamento e di permanenza effettiva". Per farlo, "è necessario virare verso una gestione sempre più manageriale dell’offerta turistica. Abbiamo posto il tema di una Dmo (Destination Management Organization) al centro del nostro primo workshop condiviso sul Piano strategico di competitività dei territori di Pistoia e Prato. Oggi torniamo a ribadirlo: un coordinamento di quella natura ottimizzerebbe i processi virtuosi già in corso. Accanto a questo – conclude – si colloca il ragionamento sulla nostra identità. Il progressivo posizionamento di un brand che faccia leva sull’attitudine green delle nostre comunità".