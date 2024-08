Il turismo lento traina il borgo: "Netto aumento rispetto al 2023"

L’analisi dei flussi turistici dei primi sei mesi di quest’anno fanno sorridere l’amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese che ne dichiara un aumento del dieci per cento rispetto al medesimo periodo del 2023. Se pur non potendone noi conoscere i numeri effettivi reali ai quali si fa riferimento, e avendoli chiesti, Maurizio Bruschi, assessore comunale del turismo di Serravalle, si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto a questo giro di boa. In una nota emessa dall’amministrazione si specifica che si tratta soprattutto di visitatori stranieri che apprezzano i Borghi di Castellina, Serravalle e Vinacciano oltre che gli eventi sparsi sul territorio. "Una tipologia di turismo a cui piacciono i nostri sentieri Cai, Cammini e i tanti percorsi Bike che, come in tutto il Montalbano, fanno apprezzare un turismo lento fatto di ottimo cibo e strutture turistiche efficienti e a prezzi sicuramente inferiori degli ambiti turistici fiorentini e lucchesi – dichiara l’assessore Bruschi –. A tutto questo contribuiscono i molti eventi organizzati sul territorio, tanto che si arriva ormai anche a parlare di Serravalle Pistoiese borgo della Musica". Nella nota si evidenziano aspettative elevate pure per il mese di agosto e per quello di settembre, in quanto il Comune farà da palcoscenico ad altre manifestazioni culturali e sportive. Sono in programma il 30 agosto a Serravalle l’arrivo della tappa del Giro della Toscana Femminile e poi, i primi di settembre, la storica Fiera di Casalguidi.

"Sui flussi turistici in entrata nel Comune di Serravalle Pistoiese nel secondo semestre dell’anno contribuiranno senz’altro le numerose rievocazioni storiche ed eventi culturali – prevede Bruschi –, come la cena medievale di Castellina, il palio degli arcieri, il palio di San Lodovico, il corteggio storico e l’Assedio alla Rocca.

"Tuttavia, per mantenere questo trend positivo, insieme alle associazioni di categoria, alle associazioni, alle strutture ricettive e di ristorazione dovremo farci trovare pronti con i migliori servizi migliorando anche l’accoglienza. Se ce ne sarà bisogno, vorremmo anche proporre un corso per farne comprendere l’importanza. Siamo a pieno titolo in un ambito turistico Pistoia-Montagna Pistoiese molto attivo, ma che avrà bisogno di essere rilanciato, visto che per questo 2024, da parte della Regione Toscana non sono giunti finanziamenti – puntualizza e conclude l’assessore Bruschi –. Sono tuttavia convinto che l’assessore Alessandro Sabella, coordinatore dell’ambito turistico, abbia fatto un ottimo e apprezzato lavoro".

Gabriele Acerboni