Il Tempio Chiazzano riparte da Nencini

Dopo i vari colpi di mercato in entrata messi a segno nei giorni scorsi, in Promozione il Casalguidi ha visto il centrocampista Matteo Tesi lasciare il club: è sceso di una categoria per unirsi all’Atletico Casini Spedalino. Tre nuovi giocatori anche per la Lampo Meridien: Saverio Viti, Lorenzo Benvenuti e Edoardo Bicchieri (che si aggiunge al precedentemente annunciato Daniele Mercugliano, che ha lasciato il Pescia dopo la retrocessione in Seconda). E il Monsummano potrà contare sui servigi dell’attaccante Luca Maiorana. Scendendo in Prima, oltre al sopracitato Tesi, l’Atletico Casini Spedalino ha ufficializzato i centrocampisti Lorenzo Maccioni, Vincenzio Sapio, Leonardo Innocenti e Lorenzo Cecchi, oltre al difensore Andrea Livi. Novità anche in casa Tempio Chiazzano, che riparte dalla salvezza agguantata nei mesi scorsi: il nuovo allenatore sarà quell’Alessandro Nencini reduce da una buona annata al timone della Virtus Montale (mentre Saverio Romiti sarà il tecnico della formazione Juniores). E proprio quest’ultima società, a proposito di Seconda categoria, ha reso ufficiale pochi giorni fa l’ingaggio dell’attaccante Federico Morosi.

Il Montalbano Cecina festeggia il ritorno dell’attaccante Paolo Cullhaj e l’innesto del difensore di Niccolò Cappellini (oltre alla riconferma di Andrea Bertocci). Tris per il Cintolese: l’attaccante ventiduenne Luigi Bellucci (ex-Montalbano) e i difensori Yuri Migliorini ed Elia Malucchi.

Chiusura con la Terza Categoria: Paolo D’Agostino è il nuovo mister del Cerbaia, al quale la dirigenza si affida per aprire un nuovo ciclo. E il San Piero ha battuto un triplo colpo di mercato: ad Agliana sono arrivati il portiere Lorenzo Di Chiara e il centrocampista Elia Rossi (entrambi reduci da un’esperienza ex-Montale Pol.90 Antares) oltre all’ex Montemurlo Cristian Formato: a quest’ultimo il compito di garantire un buon numero di reti per un campionato da protagonisti.

Giovanni Fiorentino