Il teatro amatoriale torna al circolo Hitachi

Sette nuove proposte di teatro amatoriale, con una novità: le compagnie arriveranno anche da fuori provincia. Prima data della rassegna "Teatro in Circolo" sabato 16 marzo, all’auditorium Hitachi. Dal 16 marzo al 4 maggio il palcoscenico di via Ciliegiole 77 ospiterà sette spettacoli in un cartellone interessante per la varietà delle proposte e i temi affrontati: dalla commedia brillante al musical, passando per la prosa di ambientazione storica, il radiodramma e una importante riflessione sulle atrocità della guerra. Il via alla rassegna lo darà sabato "Racconto da una casa del Popolo" con la regia di Viviano Vannucci e la Compagnia per l’acquisto dell’ottone di Prato: assistere a questo spettacolo sarà come partecipare a una fumosa e animata riunione di una cellula del glorioso Partito Comunista Italiano, quello di Togliatti prima e di Belinguer poi, o sedersi a un tavolino davanti al bancone con le bottiglie di aperitivi e degli amari, davanti ai mazzi di Boeri e ai compagni impegnati in una briscola. "Vento d’agosto" con la compagnia pistoiese Rumori in Scena e la regia di Andrea Michelotti sarà il titolo atteso per il 23 marzo, radiodramma datato 1958. Vengono entrambe da Lucca le due compagnie che seguiranno: l’associazione teatro Guarnieri con il gruppo giovani I Gianburrasca e In dolce Compagnia, rispettivamente impegnati in "I ciliegi di Hiroshima" (6 aprile) per la rega di Miriam Iacopi e "Nessuno è perfetto" (13 aprile), regia di Andrea Breschi. Il 20 aprile ci sarà "Moulin Rouge" con la Rise up Academy, regia di Serena Carradori, ispirato all’omonimo film con Nicole Kidman e Ewan McGregor, mentre il 27 i Narranti, regia di Giulio Carignano, porteranno sul palco "Tremila reali di libertà", spettacolo liberamente tratto da "Gli schiavi redenti", testo ottocentesco dedicato ai Padri Trinitari, ordine che nel XIII secolo si adoperò per la liberazione degli schiavi cristiani caduti prigionieri dei mori. Chiude il 4 maggio "L’erba miracolosa" di Alessandro Orlandini con gli attori e le attrici delle Officine teatrali di Pistoia. "La prima edizione è stata un successo – commentano Giulia Palamidessi e Massimiliano Cadeddu della Compagnia del Grano, che insieme al Circolo Aziendale Hitachi curano l’organizzazione dell’evento – tanto che prima ancora che finisse avevamo già deciso di allestire la seconda. Desideriamo ringraziare il Circolo Hitachi per l’opportunità che sta offrendo alle tante compagnie amatoriali del nostro territorio e onorano il teatro con il loro impegno e la loro voglia di palcoscenico".

"L’entusiasmo delle compagnie e la risposta del pubblico ci hanno convinti a replicare – fa eco il direttore artistico del Circolo Aziendale Hitachi Lorenzo Grazioso –. Crediamo che ‘Teatro in Circolo’ possa diventare una proposta culturale sempre più importante per la città, perché ci stiamo accorgendo che la passione per il teatro unisce le persone ed è più estesa di quanto si sia portati a pensare". Pertutti inizio alle 21.30; ingresso 10 euro, ridotto a 8 per soci Arci e Circolo Hitachi.

l.m.