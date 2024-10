Il Tc Pistoia punta un’altra impresa. Nel mirino c’è una nuova salvezza

Domani alle 10, il Tennis Club Pistoia riceverà lo Sporting Club Sassuolo nel match valido per la seconda giornata del girone 3 di Serie A1 maschile 2024/25. Ieri intanto, alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, è stata presentata la squadra che ha già iniziato la rincorsa alla terza salvezza consecutiva nella massima divisione. L’organico con cui il club ha intrapreso il campionato domenica scorsa (perdendo contro la corazzata TC Rungg) si poggia come ormai di consueto su Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni, insieme a Jacopo Landini e al maestro-giocatore Matteo Trevisan (ci sarebbe in teoria anche Niccolò Baroni anche se attualmente all’estero per motivi di studio, ndr). I giocatori stranieri che li affiancheranno saranno invece i francesi Jules Marie e Clement Chidekh e il bulgaro Dimitar Kuzmanov. Il settore tecnico è composto da Tommaso Brunetti, che è il responsabile del settore agonistico, Matteo Trevisan, Federico Malanca, Francesco Capperi e Matteo Matteoni. Se l’agonismo rappresenta il fiore all’occhiello della società, comprendente una quarantina di giocatori, il totale dei tesserati arriva a circa 350 contando anche gli amatori e la scuola tennis. "I numeri parlano di circa 200 giovanissimi e 120 adulti, agonisti esclusi – ha commentato il presidente Luigi Brunetti – cifre in crescita: il lavoro svolto dalla federazione, trainato anche dai successi internazionali, sta dando i suoi frutti. Per il futuro puntiamo ad ampliarci ulteriormente".

Dopo la partita contro gli emiliani, il 20 ottobre prossimo è in programma la trasferta di Roma per affrontare il TC Parioli per una sfida che è andata in scena anche nello scorso campionato. E a quel punto si aprirà il girone di ritorno: TC Pistoia–TC Rungg (27 ottobre) e Sporting Club Sassuolo–TC Pistoia (3 novembre) per poi chiudere il 10 novembre fra le mura amiche con il Tennis Club Parioli. Un incontro, quest’ultimo, che sarà con tutta probabilità determinante: la permanenza in categoria dipenderà con tutta probabilità dai risultati colti contro i romani, considerando che le altre due contendenti partono forse in vantaggio (sulla carta). E il gruppo mira quindi al terzo posto, che garantirebbe i playout. "Ce la vedremo contro due formazioni allestite per arrivare sino in fondo ed un’altra che può schierare il numero 30 al mondo – ha commentato Brunetti, riferendosi nell’ultimo caso al tennista Flavio Cobolli in forza al Parioli – si prospettano partite impegnative ed entusiasmanti al tempo stesso. Daremo il massimo". Con il sogno di raggiungere l’obiettivo di sempre anche quest’anno, prenotando così un posto nell’Olimpo italiano del tennis anche per il 2025.

Giovanni Fiorentino