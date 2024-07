Il Tc Pistoia esulta per Leonardo Rossi. In Francia arriva il trionfo al Future ITF

Il 6 ottobre prossimo dovrebbe prendere il via il campionato di tennis di Serie A1, con il Tennis Club Pistoia che punta come di consueto alla salvezza. I tennisti del sodalizio di Luigi Brunetti, nel frattempo, stanno tuttavia continuando a gareggiare individualmente. E l’ultima soddisfazione in ordine cronologico è arrivata dalla Francia: Leonardo Rossi si è aggiudicato a Rognac il torneo Future ITF, superando all’ultimo atto il rivale francese Timo Legout. Un successo che gli consentirà di salire al 680esimo posto nel ranking Atp. E che il capitano ed istruttore del TC Pistoia, Tommaso Brunetti, ha salutato con soddisfazione. "Un successo meritato per Leonardo, che nel recente passato era più volte arrivato in semifinale – ha detto a proposito di Rossi, che dopo l’affermazione transalpina è subito volato a Londra per cimentarsi in un altro torneo internazionale –. È stato bravo, perché anche quando ha giocato sottotono è riuscito a non scomporsi e ha continuato a crederci. La semifinale, nella quale si è trovato a dover rimontare, è secondo me emblematica: ha lottato e ce l’ha fatta, senza abbattersi. È questa la cosa che ho apprezzato di più e della quale dovrà sempre tenere conto: questa vittoria dovrà dargli ulteriore fiducia per il futuro del suo percorso".

Sempre in Francia, ma a Parigi e nell’ambito delle Olimpiadi, nei giorni scorsi è sceso un ex-tesserato del TC Pistoia quale Andrea Vavassori, che gli appassionati pistoiesi non hanno mai dimenticato. E che almeno teoricamente potrebbe tornare in città da avversario con il Santa Margherita Ligure, nell’arco del prossimo campionato di massima divisione. La composizione dei gironi dovrebbe ad ogni modo essere ufficializzata solamente sul finire del mese prossimo: Rossi, Vatteroni e soci potrebbero affrontare ad esempio i campioni in carica del Messina, potenziando l’organico con l’innesto di alcuni giocatori stranieri (si parla di un paio di agonisti francesi e di un bulgaro).

Il Tc Pistoia rischia tuttavia di fare a meno di Niccolò Baroni, uno dei potenziali titolari: quest’ultimo andrà infatti a studiare negli Stati Uniti e potrebbe non ricevere il nulla osta del college al ritorno in Italia per disputare la massima rassegna nazionale. Qualora questa ipotesi si dovesse concretizzare, il suo posto dovrebbe essere preso da Matteo Trevisan o da Jacopo Landini. Per raggiungere l’obiettivo di sempre anche quest’anno, prenotando così un posto nell’Olimpo italiano del tennis anche per il 2025.

Giovanni Fiorentino