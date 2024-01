Il risiko delle alleanze: resiste il rebus Danti

L’anno inizia con un punto interrogativo ad Abetone Cutigliano, dove si sono verificate divisioni e spaccature che hanno portato alla costituzione, di fatto, di quattro gruppi consiliari. Il primo è composta dal sindaco Marcello Danti, sostenuto da Maurizio Petrucci, Gabriele Bacci e Tommaso Ziviani: con quattro voti, si tratta del gruppo di maggioranza relativa.

Poi c’è la minoranza con Davide Costa, Leonardo Corsini e Franco Ballantini a quota tre. E infine Diego Petrucci e Andrea Tonarelli in un gruppo e Andrea Formento con Veronica Scandagli in un altro. Una situazione non facile.

Il sindaco, recentemente supportato nell’approvazione del bilancio preventivo dal voto favorevole di Petrucci e da un paio di astensioni mirate da parte della minoranza, nel messaggio di inizio anno detta le sue condizioni puntando dal rispetto del programma elettorale: "Ciò che voglio portare avanti è il programma di governo che abbiamo illustrato durante la campagna elettorale – afferma –; avevo sottolineato la necessità di due importanti investimenti: palazzetto dello sport all’Abetone, del quale abbiamo già un progetto di massima sottoposto anche alla Soprintendenza con la sua approvazione informale, e la sistemazione definitiva del Rondò Priscilla di cui abbiamo già acquisito la proprietà e per il quale abbiamo già ottenuto un milione di euro di finanziamento dal fondo coesione sviluppo della Regione. Se non si condividono nettamente queste due scelte – conclude il primo cittadino – credo che non ci sia modo di continuare".

Che non si sarebbe dimesso, Danti lo ha affermato fin dal primo momento, lasciando ai suoi antagonisti la responsabilità di decidere se porre fine a questa esperienza amministrativa. Sotto l’albero di Natale c’era l’approvazione del bilancio, ora c’è da vedere cosa si trova nella cesta della Befana. La data del prossimo consiglio comunale, che potrebbe essere determinante, non è ancora stata decisa.

Andrea Nannini