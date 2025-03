"Il ricamo della vita", ritratto di Anna Maria

Ha compiuto 93 anni l’11 marzo ma la verve, lo sappiamo, è quella di una ragazzina, è sempre quel "folletto", come lei stessa si è definita. Ma quante cose questo "folletto" ha saputo offrire alla sua città, quanto entusiasmo, quanta determinazione ha profuso nell’intraprendere tutte quelle iniziative con cui ha arricchito la comunità, una per tutte il Museo del Ricamo. E si intitola "Il ricamo della vita" il piccolo libro che Ezio Menchi ha dedicato ad Anna Maria Michelon Palchetti, realizzato grazie alla Regione Toscana, Consiglio regionale. Il libretto è comparso in anteprima l’8 marzo, a Palazzo Bastogi, in via Cavour, a Firenze, in occasione della premiazione delle nove donne toscane che si sono distinte per il loro impegno. Fra loro c’era Anna Maria, proposta dalla consigliera regionale Federica Fratoni: "Per la sua vita interamente dedicata alla sua comunità". Il libro di Ezio Menchi sarà presentato sabato 15 marzo nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, a Pistoia, alle ore 10, alla presenza del vicesindaco di Pistoia, Annamaria Celesti e della consigliera regionale Federica Fratoni. La mattinata, che sarà, come ha anticipato Federica Fratoni: "Un nuovo momento di condivisione del grande lavoro che Anna Maria Michelon Palchetti ha svolto negli anni per la nostra città", sarà condotta dalla giornalista Lucia Agati, che ha scritto l’introduzione. Quello che Ezio Menchi traccia nella sua opera è un ritratto che attraversa tutta la vita di Anna Maria Michelon Palchetti e quindi la sua militanza politica, la sua esperienza di amministratrice e poi alla guida del Moica, il Movimento italiano delle casalinghe.

"Una comune esperienza – scrive Ezio nella prima pagina – nel consiglio comunale di Pistoia, dal 1985 al 1990, vissuta da opposte sponde politiche, ha fatto nascere un rapporto di stima, di amicizia e di affetto". Ed ecco quindi "Il ricamo della vita" che racconta la storia della grande famiglia di Anna Maria e si sofferma sulla figura dell’amatissimo padre Giovanni che fu segretario del Comune di Pistoia. Molte fotografie accompagnano, e documentano, i momenti più importanti di questa storia, a partire dall’immancabile bianco e nero del giorno delle nozze, dove una gardenia riluce dalla giacca di Fernando. Il libro ha il contributo di Piera Campagni, sul vasto impegno culturale di Anna Maria, e di Stefania Boccaccini, oggi alla guida del Moica.

"Chiunque l’abbia incontrata – scrive di Anna Maria Ezio Menchi, nell’epilogo – nel suo lungo operare, l’abbia ascoltata, abbia parlato con lei, abbia discusso, anche aspramente, con lei, abbia avuto conoscenza del suo concreto contributo a costruire il bene della comunità, ha percepito, con chiarezza, l’assoluta trasparenza dei suoi obiettivi e il coefficiente di passione, di ostinato impegno, di disinteresse personale, di spontaneo corollario etico che l’ha accompagnata e ancora l’accompagna". E il folletto mai si ferma, impegnatissima, in questi giorni, nel sostegno alla sua adorata San Giovanni Fuorcivitas.