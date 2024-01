Il rebus del fosso tombato: "Comune dia spiegazioni"

PISTOIA

E’ ancora polemica su un fosso tombato che attraversa uno dei quartieri più densamente abitati di Pistoia: ha inizio nella zona est di via Gora e Barbatole, passa sotto il Viale Adua e poi da Via Panconi percorre sottoterra la zona di via San Biagio, via Spartitoio, via Macallè fino ad affiorare in superficie nel Parco Baden Powel (“Bosco in Città”).Il problema è sottolineato dai consiglieri comunali Francesco Branchetti e Paolo Tosi. "Da mesi cerchiamo di capire qualcosa sulle competenze riguardo alla manutenzione del Brusigliano – si legge in una nota –. Insieme ai residenti abbiamo chiesto al Comune se ci fosse una mappa aggiornata dell’effettivo corso del Brusigliano soprattutto nel tratto tombato, abbiamo chiesto dello stato manutentivo e se fossero previsti interventi di salvaguardia dal rischio idrogeologico. Le risposte fornite in questi mesi dall’amministrazione non ci hanno certo soddisfatto né rassicurato, soprattutto non ci è stato chiarito di chi fosse la competenza".

Il Comune – riferiscono in consiglieri – ha evidenziato che la competenza relativa alla gestione ed in particolare agli interventi di tutela sui beni appartenenti al demanio idrico è attribuita alla Regione e quindi il Brusigliano sarebbe secondo il Comune di competenza regionale e della manutenzione incaricato il Consorzio di Bonifica. "Approfondendo però, secondo la normativa regionale – rilevano – sono sottratti dalla competenza del Consorzio i tratti tombati dei corsi d’acqua che sarebbero quindi di competenza del Comune". Da qui la richiesta di chiarezza al Consorzio di Branchetti e Tosi.

"Il Consorzio ha risposto che la loro competenza si limita secondo le normative al tratto di superficie che in effetti è oggetto di manutenzione almeno 2 volte all’anno – spiegano –. Il tratto tombato, che poi è quello oggetto di maggior preoccupazione da parte dei residenti del quartiere, sarebbe di competenza del Comune di Pistoia". Così l’amministrazione, secondo i due consiglieri, deve ai cittadini risposte a domande precise: "Il percorso del fosso Brusigliano è stato monitorato nel suo percorso di superficie e nei tratti in cui risulta tombato? Esiste una reale e aggiornata mappa dell’attuale percorso del fosso Brusigliano? Sono stati fatti interventi manutentivi nei tratti di nei tratti tombati? L’attuale stato del fosso nei tratti tombati rispetta tutti i canoni di sicurezza idraulica?".