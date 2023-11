Il programma completo. E i dettagli degli eventi

C’è attesa all’hotel Tuscany Inn di Montecatini per questa terza edizione di "Orientati" il salone dedicato alla scelta delle scuole superiori che, quest’anno, avrà uno spazio anche per i ragazzi che dovranno scegliere invece l’università. Il programma prevede la partenza giovedì 9 novembre alle 11 con l’inaugurazione del salone. Per l’occasione interverranno Miriam Valentino dell’ufficio scolastico provinciale, il presidente della Provincia Luca Marmo, il dirigente ufficio scolastico Pistoia e Prato Nicola Neri Serneri, Licia Donatella Messina Prefetto di Pistoia, Luca Baroncini sindaco del Comune di Montecatini Terme, Alessandro Tomasi sindaco del Comune di Pistoia Alessio Mantellassi presidente della Consulta degli studenti, Alessandra Nardini assessore Regione Toscana e Cristina Pantera vice presidente della Fondazione Caript che ha sostenuto l’iniziativa. Nel pomeriggio alle 15,30 è previsto invece il dibattito sul tema dal titolo "Orientarsi nel futuro: le nuove professioni" modera Lorenzo Scalise vice presidente della Consulta degli studenti mentre interverraanno Roberto Curtolo dirigente ufficio scolastico regionale e con lui Teresa Madeo e il portavoce del presidente della Regione Toscana Bernard Dica, insieme a Rossella Micheli, responsabile del servizio digitalizzazione e orientamento della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, Gennaro Angrisano Tenente 183eismo Reggimento Nembo della Caserma Marini. Le conferenze proseguiranno il giorno successivo, venerdì 10 novembre alle 10 del mattino con il dibattito aperto su "L’influenza dei social sui giovani" dove il sindaco di Larciano e consigliera provinciale Lisa Amidei modererà gli interventi Vincenzo Scalia sociologo Università di Firenze, Lorena La Spina dirigente polizia postale Toscana, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15,30 si terrà la conferenza dal titolo "La scuola funziona grazie anche al "dietro le quinte"" in cui Miriam Valentino modererà il dibattito a cui saranno presenti Ludovico Arte dirigente scolastico dell’istituto tecnico per il turismo Marco Polo di Firenze, Caterina Amariti presidente Anpe Regionale Toscana e Umbria e Matteo Marini psicologo e psicoterapeuta presidente dell’associazione Sinodia.

Arianna Fisicaro