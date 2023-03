Il primo Fermodel Expo Dai treni in miniatura ai modellini ricercati Mostra alla Cattedrale

I treni in miniatura in mostra alla Cattedrale di Pistoia. L’appuntamento è domenica 19 marzo: sarà il primo "Pistoia Fermodel Expo", in programma dalle ore 9 e alle 17 allo spazio espositivo di via Pertini. L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. La giornata dedicata ai treni in miniatura è stata organizzata dai ragazzi e dalle ragazze del Gruppo Fermodellistico "La Porrettana". "Da tempo pensavamo di organizzare una giornata come questa – raccontano dal club ‘GFP’ – ma abbiamo sempre dovuto rimandare per una lunga serie di motivazioni. Alla fine, grazie alla collaborazione del Circolo Filatelico Numismatico Pistoiese, abbiamo avuto un’opportunità per questa domenica. Così è nato il primo Pistoia Fermodel Expo".

Domani e sabato, all’interno della Cattedrale di via Pertini andrà in scena il Pistoia Collexpo 2023, che vedrà la presenza di espositori del settore filatelico, numismatico e cartofilo i da tutta Italia. Un appuntamento di richiamo per i collezionisti alla ricerca del pezzo mancante della propria collezione, nonché per tutti i curiosi. Il giorno dopo, domenica, stesso posto ma cambio di tematica: entrano in scena i trenini. "All’interno del grande spazio di via Pertini – sottolineano dal GFP – troveranno posto una quarantina tra negozianti, borsisti e artigiani che porteranno in esposizione i loro modellini e prodotti in vendita. Accanto a loro, ci saranno una serie di diorama in scala che riproducono fedelmente alcuni tratti della linea Porrettana, realizzati dai soci del nostro club fermodellistico. Inoltre, verrà installato un percorso ferroviario in scala G, vale a dire treni in scala... piuttosto grandi, con un rapporto di riduzione 1:22,5. Per intenderci, una locomotiva può essere lunga quasi un metro!". Per la gioia degli amanti delle macchinine, alla Cattedrale ci sarà spazio anche per una grande pista di Mini-4WD, le celebri automobiline giapponesi personalizzabili. All’interno della struttura è inoltre previsto un punto ristoro, adatto per un momento di break tra un acquisto e una conferenza. "E non è tutto – concludono gli organizzatori –: ci saranno dibattiti aperti a tutti. Al mattino avremo ‘Il binario racconta’ a cura dell’architetto Di Pasquale e ‘Lanciamento, salvamento’ del professore Giuntini. Al pomeriggio, ‘Le ferrovie pistoiesi’ del dottor Guerri e ‘Quattro parole sul fermodellismo italiano’ dell’ingegner Palamidessi".

Francesco Storai