Il Premio Borgognoni aspetta i suoi poeti

Un’iniziativa longeva nonché di pregio, che anno dopo anno conferma nei numeri la sua bontà. È il Premio nazionale di poesia Pietro Borgognoni, giunto alla sua 56esima edizione e promosso dall’associazione Filarmonica in omaggio a colui che fu direttore del Corpo Musicale dal 1890 al 1917. Istituito nel 1968 per iniziativa di Giulio Fiorini, allora segretario della Filarmonica Borgognoni di cui poi divenne presidente dal 1979 al 1987, nonché attivo animatore della vita culturale della città, il Premio si caratterizza per valore e serietà, e per essere – come amano definirlo i suoi organizzatori – "fuori dalle lusinghe della moda letteraria, avendo come scopo il riconoscimento di poeti nelle persone comuni, che fanno affiorare emozioni sincere, quasi nascoste, come i tesori più grandi che spesso si celano nei luoghi più inaspettati. La voce che ci piace ascoltare è il suono gentile di una cultura che investe nella Comunità, promuovendone i valori civili che ben rendono testimonianza di quelli che stanno alla base della missione della Filarmonica Borgognoni". Da sottolineare l’apertura nelle ultime edizioni alle giovani generazioni. La volontà in questa edizione appena bandita dalla Filarmonica e dalla segreteria esecutiva, è quella di consolidare il positivo trend registrato nell’edizione 2022 che ha visto un significativo incremento dei partecipanti. Novità del 2023 l’inserimento della facoltà della segreteria di inserire un Premio speciale a favore di particolari categorie di cittadinipoeti. Ai primi tre classificati saranno assegnati premi in denaro. I componimenti, a tema libero, anche editi purché mai premiati, dovranno pervenire entro il 17 giugno prossimo. Premiazione il 14 ottobre a Palazzo Comunale. Info: [email protected]; 338.8327876 (segretario); www.filarmonicaborgognoni.net.

l.m.