Il premio "Anci" per la sicurezza alla nostra polizia municipale

Arriva direttamente da Roma un importante riconoscimento per il corpo della polizia municipale pistoiese. Nella giornata di ieri, infatti, nella capitale si è svolta la cerimonia dell’edizione 2022 del premio "Anci Sicurezza Urbana" e per la "PM" del capoluogo sono arrivate due menzioni speciali direttamente dalle mani del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. A ricevere i riconoscimenti la comandante Ernesta Tomassetti, ma nella sala del refettorio di palazzo San Macuto era presente anche l’assessore comunale con le deleghe alla municipale Alessio Bartolomei. E il primo attestato è andato proprio alla comandante che, nel maggio 2021 quando era libera dal servizio, è intervenuta "con generoso slancio e incurante della propria incolumità per aiutare una donna vittima di violenza, riuscendo a porre fine al maltrattamento e chiamando i soccorsi", come si è letto nella pergamena consegnata.

Premiate, poi, l’ispettore Elisabetta Gasparrini e l’agente Claudia De Masi che, nell’agosto 2021, sono intervenute in soccorso di una donna che, in piedi sulla spalletta di un ponte, minacciava di lanciarsi nel vuoto. "La comandante è stata premiata per il coraggio – dicono dal Comune – e la prontezza dimostrata mentre l’ispettore e l’agente per la capacità di dialogo, la rapidità dell’intervento e lo slancio altruistico dimostrati nella circostanza".