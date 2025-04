Il post alluvione. Parcheggio e area giochi. Così via Alfieri rinasce

E’ stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo spazio giochi e il parcheggio in via Alfieri alla Stazione, una delle zone più colpite dall’alluvione del 2 e 4 novembre 2023. L’intervento si deve ad un contributo determinante di 110 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e di Acri (l’organizzazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria) al quale si è aggiunto anche un contributo di 10mila euro da parte di Anci. La spesa complessiva di 120mila è stata così coperta senza bisogno di risorse da parte del Comune di Montale. "Siamo particolarmente grati alla Fondazione Caript, a Acri e all’Anci – ha detto il sindaco di Montale Ferdinando Betti – perché ci tenevamo a questa riqualificazione di uno spazio pubblico in questa strada particolarmente colpita dall’alluvione". Il sindaco Betti ha ricordato che la Fondazione, oltre a finanziare la riqualificazione del parcheggio e dello spazio giochi, ha anche fornito un contributo di 75mila euro per le famiglie alluvionate che è stato distribuito insieme ad altri contributi di varia provenienza.

"Vogliamo essere vicini alle comunità – ha detto in rappresentanza della Fondazione Caript Lisabetta Buiani – e questo è uno spazio che fa comunità, il nostro è un piccolo contributo ma siamo contenti che sia andato a buon fine con la riqualificazione di questo spazio". Il sindaco ha avuto parole di riconoscenza anche per la ditta appaltatrice Prato Scavi per avere eseguito l’opera "in tempi brevi perché volevamo fare presto a ridare questo spazio ai residenti". L’intervento è consistito nella realizzazione di un parcheggio di sedici posti auto, di marciapiedi interni, di un nuovo vialetto di accesso e di una nuova recinzione. Lungo il parcheggio è stato predisposto uno spazio giochi dove in autunno verrà seminata l’erba e dove sono già stati collocate delle altalene e altri giochi per bambini. Nel complesso lo spazio risulta migliore di come era prima dell’alluvione, che lo aveva totalmente devastato. E’ stata scoperta anche una targa che all’ingresso del parcheggio ricorda l’evento dell’alluvione in Toscana del 2023 e i nome degli enti (Fondazione Caript, Acri e Anci) che hanno finanziato l’intervento. Va ricordato inoltre che la Fondazione Caript già prima dell’alluvione aveva investito sulla frazione di Stazione altri 300mila euro che sono serviti, insieme a due milioni provenienti dallo stato, per completare il finanziamento della nuova scola elementare inaugurata nel settembre scorso.

Giacomo Bini